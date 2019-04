Fake-Polizisten brachten Frau um Zehntausende Euro

Geldübergabe bei Apotheke

Zwischen 11 und 11.30 Uhr kam es schließlich in Igls bei der Apotheke zur Übergabe des Geldes und Goldmünzen. „Als Abholerin fungierte eine Frau um die 35 Jahre, vom Typ her südländisch mit dunklem Teint. Nachdem sie die Beute bekommen hatte, stieg sie als Beifahrerin in ein weißes Auto“, erklärt Kirchmair weiter. Der Lenker und die ominöse Frau machten sich daraufhin sofort aus dem Staub. Von ihnen fehlt jede Spur. „Vielleicht hat ja jemand was gesehen. Jeder Hinweis könnte uns weiterhelfen“, so der Ermittler.