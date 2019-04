Schule am Bauernhof: Lernen durch Berühren

Lautes Gackern schallte am Donnerstag über den Max’nhof in Arzl hoch über Innsbruck. Kinder wie Hühner verfielen in aufgeregte Fröhlichkeit – so oft kommt man nun mal nicht dazu, einen Hahn zu bestaunen oder sich tief in die Wolle eines Schafes einzugraben. Ein Problem, das mit der zunehmenden Urbanisierung immer mehr wird und dem die Initiative „Schule am Bauernhof“ seit nunmehr 20 Jahren tapfer entgegen hält.