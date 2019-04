In Tirol werden fast zwei Milliarden Euro verbaut

Bei „Zeugnisverteilung“ wird Note 2,4 vergeben

Als Prognose für den bauwirksamen Produktionswert (Umsatz) erwarten 23,5 % eine Steigerung, 71,5 % schätzen, dass dieser gleichbleiben wird und nur 5 % sehen für 2019 einen Rückgang des Umsatzes ihres Unternehmens. „Das Stimmungsbild der Tiroler Bauwirtschaft nach dem Schulnotensystem wird mit 2,4 beurteilt und ist damit im Vergleich zum Vorjahr einen kleinen Schritt näher zum Gut gewandert“, so Rieder und Lechner unisono. Insgesamt ist also sehr viel Schwung in der Branche. Einzig leistungsbegrenzend: der Mangel an „Manpower“, sprich Lehrlinge, Facharbeiter und Techniker.