„OÖ-Krone“ präsentiert die schnellsten Schwimmer

Neun Siege errungen

Dabei schwammen die Schüler der VS Gallneukirchen neunmal auf den obersten Podestplatz, gefolgt von der VS Vöcklamarkt, sie heimste sechs Landestitel ein, knapp gefolgt von der VS Rohrbach mit fünf Siegen. Dazu Josef Schaffelhofer, der seit 32 Jahren den Cup betreut: „Es ist ein toller Bewerb, die Begeisterung dafür ist bei den Kindern und auch deren Eltern sehr groß.“