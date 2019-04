Fahrerflucht auf der A12 - Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr am Montagabend. Laut Polizei war das erste Fahrzeug mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit auf dem zweiten Fahrstreifen in Richtung Kufstein unterwegs, als es verkehrsbedingt anhalten musste. Ein nachkommender Pkw konnte nicht mehr anhalten und fuhr - ebenso wie zwei weitere Fahrzeuge - auf. Der zweite Pkw, ein dunkler Renault Espace mit italienmischem Kennzeichen, wich laut Polizei aber nach rechts aus und flüchtete in östliche Richtung. Eine eingeleitete Fahndung blieb bis dato ohne Erfolg.