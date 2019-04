Ab sofort neue Verkehrsregeln rund ums Radfahren

Am 1. April sollten eigentlich keine Gesetze in Kraft treten, weil: Man neigt an diesem Tag grundsätzlich dazu, nicht alles zu glauben, was man liest. Weil man das aber auch an allen anderen Tagen im Jahr so halten sollte und ausgerechnet heute die 30. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft tritt heute, erklären wir hier, welche Änderungen nun gelten. Vieles betrifft vor allem Radfahrer.