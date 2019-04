Tirol: Über 5000 Illegale im Vorjahr aufgegriffen

Acht von zehn Illegalen waren männlich

Bei den Nationen liege, wie bereits im Vorjahr, Nigeria mit 888 Aufgriffen auf Platz eins, gefolgt von Marokko, Pakistan und Afghanistan. Erst an sechster Stelle liegt Syrien. Über 82 Prozent der in Tirol aufgegriffenen Personen waren Männer. „Der überwiegende Anteil davon war alleine unterwegs“, sagt Tomac. Von den 5.014 Aufgegriffenen waren demnach 3.947 Männer, 768 Frauen und 299 Kinder unter 14 Jahren. 63 Prozent der Flüchtlinge kamen über Italien nach Tirol. 59 Prozent kamen auf dem Straßenweg und 41 Prozent mit der Bahn. Im vergangenen Jahr wurden in Tirol insgesamt 53 Schlepper angezeigt.