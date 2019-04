Lebenshilfe: „Sozialhilfe neu ist Armutszeugnis“

„Kürzungen treffen alle“

„Als Wegbegleiter dieser Menschen sehen wir uns gezwungen, auf die negativen Folgen des vorgelegten Sozialhilfe-Grundgesetzes für alle hinzuweisen“, heißt es im ersten Satz des Offenen Briefes, der an die Mitglieder der Landesregierung, des Landtages, des Nationalrates und des Bundesrates geschickt wurde. Willeit spricht in dem Brief vor allem die Kürzungen beim Lebensunterhalt an. Diese würden mehr oder weniger alle 8700 Tiroler Mindestsicherungsbezieher treffen, rechnet Willeit vor und fragt Richtung Bundesregierung: „Was hat es zu bedeuten, dass die Vermeidung von Armut als Zielsetzung herausgenommen wurde?“ Im neuen Gesetz seien zwar Höchstsätze formuliert, aber auf Mindeststandards habe man verzichtet.