„Slash“: Die gefährliche Waffe auf vier Beinen

Die Beamten stürmten in ihren gewohnten Uniformen binnen weniger Sekunden das Haus, der Hundeführer hielt „Slash“ dicht bei sich an der Leine. Auch der Vierbeiner trug eine Schutzweste und er hatte kleine, schwarze Patschen an seinen Pfoten, damit er auf dem Boden nicht ausrutschen konnte. Je näher die Beamten dem Täter – der in dieser fingierten Situation ein Cobra-Beamter war – kamen, desto aufgeregter wurde der Vierbeiner. Er spürte, dass er gefordert ist und blickte deshalb aufmerksam umher.