„Fair2Food“ setzt Zeichen gegen Lebensmittelmüll

„Die Gründe, warum so viele Lebensmittel im Müll landen, sind bekannt – nämlich das überbordende Angebot in den Supermärkten. Uns kam daher die Idee, die Waren, die normalerweise weggeschmissen werden, zu retten und aus den einzelnen Geschäften zu holen“, erklären die beiden „Fair2Food“ Gründerinnen Bettina Luibl und Wanda Pecheim, die bereits mit insgesamt 13 Handelsbetrieben eine Kooperation am Laufen haben.