Linzer Hundeexpertin: „Kein Meter ohne Maulkorb“

„Krone“: In Wien starb ein einjähriges Kind nachdem es von einem Rottweiler gebissen worden war, in Hargelsberg überlebte ein Dackel nur knapp die Bissattacke eines American Stafford.

Ingrid Eberstaller: Ja, und jedes Mal hätte ein Maulkorb verhindert, was passiert ist. Es geht gar nicht, wenn, wie in Hargelsberg, ein Hund einfach unkontrolliert hinaus ins Freie gelassen wird. Das haben die Bauern früher so gemacht, aber das geht heutzutage, in einem ganz anderen Lebensumfeld, einfach nicht mehr.