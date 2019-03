100 Plätze für Kinder: Stadtchef hat große Ziele

Offiziell ist Bürgermeister Stangassinger noch gar nicht im Amt (der Termin wird in Hallein erst festgelegt). Dann will er sofort loslegen und Wahlversprechen einlösen. „Die Kinderbetreuung ist mir besonders wichtig“, erzählt der neue Stadtchef, dass er schon als Vize Gespräche mit unzähligen enttäuschten Eltern führte. Er rechnet mit einem Bedarf von rund 100 zusätzlichen Plätzen. „Wir müssen überprüfen, ob die Einrichtungen zum Teil erweiterbar sind, ob wir Platzreserven haben oder ob es Neubauten braucht.“ Insgesamt gibt es in Hallein derzeit zehn städtische Kinderbetreuungseinrichtungen und verschiedene private Träger. Stangassinger: „Mit Stand vom 20. März mussten 38 Kindergarten- und 52 Krabbelgruppenkinder abgewiesen werden.“ Sein großes Ziel für die Halleiner Eltern ist eine Vollversorgung schon ab diesen Herbst.