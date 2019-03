Kunstrasenplätze sollen umweltfreundlich werden

47 Spielstätte mit Kunstrasen

Derzeit sind in Tirol 47 Spielstätte mit einem Kunstrasen ausgestattet. „Kunstrasenplätze sind bei uns wesentlich, um beispielsweise Fußball überhaupt in dem Ausmaß ausüben zu können“, betonte Platter, dass man in Zukunft nur „saubere Kunstrasenplätze“ fördern will.