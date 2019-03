P30: Huaweis neues Flaggschiff ist Zoom-Wunder

P30 kommt noch diese Woche nach Österreich

In Österreich will Huawei bereits am 29. März mit dem Verkauf des P30 (Pro) starten, vorbestellen kann man es ab sofort. Das P30 mit sechs Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Flash-Speicher wird es in Schwarz und den schillernden Effektlackvarianten „Aurora“ und „Breathing Crystal“ für 700 Euro geben, das Pro-Modell kostet mit der gleichen Speicherausstattung 900 Euro und erscheint in Schwarz und „Aurora“.