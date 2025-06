Rückreiseverkehr sorgt für vier Stunden A10-Stau

Vergangene Woche kam es auf der A10 zum Staurekord, die „Krone“ berichtete. Vorwiegend deutsche Urlauber stauten sich in den Süden und nahmen Wartezeiten von vier Stunden im Tennengau in Kauf. Bereits um vier Uhr in der Früh ging letzte Woche nichts mehr auf der Tauernautobahn.