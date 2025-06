US-Auslandssender Voice of America vor Aus

Voice of America war 1942 als Gegengewicht zur Propaganda der Nationalsozialisten in Nazi-Deutschland gegründet worden und hatte schließlich in fast 50 Sprachen Millionen Menschen erreicht. Unlängst kam aus den Reihen von Trumps Republikanern verstärkt Kritik an Voice of America und anderen öffentlich finanzierten US-Sendern mit der Begründung, die Rundfunkstationen seien Konservativen gegenüber angeblich „zu negativ eingestellt“. Die Forderung kam auf, die Sender im Rahmen der allgemeinen Verkleinerung des Behördenapparats abzuschaffen.