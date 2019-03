Pilot und Crew überleben Absturz im Amazonas-Wald

Unfassbares Glück hatten vier Insassen eines Kleinflugzeugs, das am Samstag im Amazonas-Regenwald in Peru abgestürzt war: Die Verunglückten überlebten den Crash mit kleinen Blessuren. Brisant: An Bord der Maschine war auch eine Menge Bargeld, das als Sozialhilfe für Bewohner der Provinz Requena bestimmt war. Was mit der wertvollen Fracht passierte, ist unklar.