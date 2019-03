Georg Djundja vorne: Kein Wechsel in Oberndorf

Der Ton im Wahlkampf war in Oberndorf rau: Rot und Schwarz warteten am Sonntag auch in zwei getrennten Grüppchen vor der Tür des Rathauses. Um auf Nummer sicher zu gehen, ließ Wahl-Chef und Ex-Stadtschef Peter Schröder (SPÖ) dreimal auszählen. Der klare Sieger: Sein Kronprinz Georg Djundja.