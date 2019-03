Polizei wurde zum Retter eines Fahrerflüchtigen

Zwei Polizisten wurden Samstag zu rettenden Engeln für einen Pensionisten. Sie hatten den 85-Jährigen aus Hermagor zu Hause aufgesucht, weil er einen Verkehrsunfall in der Stadt verursacht hatte und dann weggefahren war. An der Hinterseite des Hauses stand eine Tür offen, die zum Keller führt. Dort unten lag der 85-jährige auf dem Boden. Er kam nicht mehr auf die Beine. „Der Lenker erzählte uns, er wäre geflüchtet, weil es im gesundheitlich schlecht ging“, so der Polizist.