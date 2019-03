Wie viele Besucher hatte der Wiesenmarkt wirklich?

Enttäuscht zeigt man sich bei den Veranstaltern des Marktes darüber nicht - im Gegenteil: „Die Messung brachte uns sehr wichtige Erkenntnisse. Jetzt sehen wir, an welchen Tagen richtig viel los ist - und wo wir noch Potenzial haben“, erklärt der St. Veiter Vizebürgermeister Rudi Egger. So möchte man an den schwächeren Tagen künftig mit Mottopartys mehr Besucher locken. „Damit wir die zehn Tage ideal nutzen.“