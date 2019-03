100.000 Euro von der Arbeitskollegin ergaunert

Durch Vorspielung falscher Tatsachen hat eine Villacherin (47) rund 100.000 Euro Bargeld von ihrer Arbeitskollegin (53) herausgelockt. Sie gab an, dass sie das Geld zur Sanierung und Einrichtung eines Hauses benötige. In Wahrheit jedoch wollte sie damit ihre Spielsucht finanzieren. Weil sie das Geld nie zurückzahlte, wandte sich ihre Kollegin an die Polizei.