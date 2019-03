Trauminsel für Naturliebhaber & Kulturbegeisterte

Malerisch, fast schon kitschig-schön liegt der Tempel Pura Ulun Danu Bratan mit zwei Schreinen aus dem 17. Jahrhundert auf einer kleinen Insel inmitten des Bratan-Sees, einem von vier Kraterseen Balis auf rund 1200 Meter Seehöhe. Geweiht ist der Tempel der Wassergöttin Dewi Danu, die das Wasser der Legende nach für den Reisanbau zur Verfügung stellt. Am Ufer des Sees gedeihen prächtige Palmen, Farne, Erdbeeren, Passionsfrüchte, Äpfel und Ananas. Nach so viel Kultur und Natur sehne ich mich nach Sonne, Strand und Meer und finde diese Kombination in Perfektion in Sanur an der Ostküste Balis.