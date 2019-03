Mehrere US-Staaten kämpfen gegen „epische“ Fluten

In Nebraska erreichten die Fluten an 17 Standorten Rekordwerte. Hunderte Wohnhäuser und Geschäfte wurden beschädigt. Tausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Das Rote Kreuz richtete zehn Notunterkünfte für Betroffene ein. 54 Städte sowie vier Gebiete der Ureinwohner in dem Bundesstaat riefen den Notstand aus. In Iowa wurde für drei Dutzend Landkreise der Notstand ausgerufen. In Wisconsin wurden Straßen gesperrt, mehr als 200 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.