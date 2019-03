Aggressive Hunde haben schon öfter zugebissen

Blutig gebissen

„Ich bin daran vorbeigegangen, plötzlich hat eines der Tiere den Kopf zwischen den Latten herausgestreckt und mich an drei Stellen des Ellbogens gebissen“, so Viertler. Die Hunde hätten wie verrückt gebellt, im Schock sei sie mit ihren blutenden Wunden stehengeblieben, habe geschrien. „Erst dann ist der Besitzer gekommen, es hat aber gedauert, bis er seine Tiere einigermaßen in den Griff gekriegt hat.“