PMU forscht zum Gesundheitssystem

Wie sieht die medizinische Versorgung der Zukunft aus? Gibt es noch genug Ärzte am Land? Wann hilft „Wasser-Staub“ in Krimml? Kann Telemedizin Personalnot in der Pflege entschärfen? Mit Fragen wie diesen beschäftigt sich das neue Public-Health-Zentrum an der PMU. Dazu gibt es auch einen Online-Studiengang.