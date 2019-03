Die Schallmauer durchbrochen

Der Ski-Superstar war trotzdem wieder der größte „Sieg-Hamsterer“. In Abwesenheit der verletzten Anna Veith gesellte sich dank Mirjam Puchner Mittwoch in Andorra quasi in letzter Sekunde noch eine Alpin-Dame in die Sieger-Runde. Ihr Abfahrtstriumph war der 609 und bislang letzte für Salzburg. Der erste war übrigens auch einer Frau vorbehalten: Annemarie Moser-Prölls Premierenerfolg am 17. Jänner 1970 beim RTL in Marburg. Der erste Sieg eines Salzburger Herren gelang David Zwilling ein Jahr später – beim RTL-Triumph 13. März 1971 in Åre (Schweden).