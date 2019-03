12 steirische radikale Moscheen und mehr Polizei

Polizei: Heuer gebe es in der Steiermark 123 Polizisten mehr. Kickl: „Mir ist bewusst, dass gerade Graz mehr Polizei benötigt. Darauf achten wir.“ Auch in den kommenden Jahren sollen jährlich mehr Polizisten in Graz Dienst versehen. Kickl: „Die Bevölkerung verlangt, dass sie Polizei auf den Straßen sieht.“