Serbe stahl 39 Elektrogitarren und ein Akkordeon

Er sei nach Österreich gekommen, weil er Arbeit gesucht habe, sagt er der Linzer Richterin Karin Roider. Er sei auf der Flucht vor einem Kredithai in Serbien gewesen. Doch kann man ihm glauben? Seine DNA befand sich unter einem Alias-Namen in der internationalen Datenbank. Vier Vorstrafen in Frankreich und dass er auf frischer Tat bei einem Einbruch in Wien ertappt wurde - das alles spricht gegen ihn.