Plakate von Neuseeland bis Alaska

Leona Rußmann (18) und Rene Raffetseder (17), beide Schüler in Steyr, sagen auf ihren Plakaten, worum es geht: „Der Klimawandel wird unsere Generation treffen, darum brauchen wir jetzt eine Veränderung in der Klimapolitik unseres Landes!“ Sie sprechen aus, was junge Menschen in allen Ländern von den Erwachsenen fordern, vor allen von jenen, die an den Hebeln der Macht sitzen. Darum nehmen sie an diesem Klimaprotest teil, der nach Schätzungen heute in rund 1700 Städten in 105 Ländern stattfindet, weit über Europa hinaus bis nach Neuseeland oder in die USA.