Shazam!: Teenager wird plötzlich zum Superhelden

Nach dem doch eher überraschenden Mega-Erfolg von „Aquaman“ können sich Fans von Batman, Superman, Wonder Woman und Co. jetzt auf das nächste DC-Highlight freuen, wenn sich der Teenager Billy Batson (Asher Angel) dank Magie in sein muskelbepacktes, göttergleiches Alter Ego Shazam (Zachary Levi, „Thor: Tag der Entscheidung“, „Thor: The Dark Kingdom“) verwandelt.