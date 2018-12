„Aquaman“: Dieser Held ist nicht für die Fische!

Nach der - noch einigermaßen erfolgreichen - Einführung eines neuen Superman in „Man of Steel“, der daraufhin von vielen Fans belächelten (Stichwort Martha) Prügelei zwischen Batman und Superman in „Batman v Superman“, der vielversprechenden, aber letztlich doch enttäuschenden „Suicide Squad“ und der von Produktionsproblemen überschatteten und finanziell hinter den Erwartungen gebliebenen „Justice League“ konnte Warner Bros. in den vergangenen Jahren eigentlich nur „Wonder Woman“ als waschechten - und weltweiten - Blockbuster-Erfolg in Sachen Comic-Verfilmungen verbuchen.