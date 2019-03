Lehrlinge stürmen heuer erstmals Millstatt

40.000 Lehrlinge treten jedes Jahr zur Abschlussprüfung an. An die 900 von ihnen werden an der LARS teilnehmen. Sie bekommen ein attraktives All-inclusive Angebot. Unter anderem einen tollen Bereich beim Hotel „Royal X“ in Seeboden, Unterkünfte für alle Wünsche, Chillout-Areas, eine eigene Ladies-Lounge, ein Beach-Club und viele Möglichkeiten für Sportbegeisterte.