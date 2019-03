Sänger Al Bano auf der Schwarzen Liste der Ukraine

Die Ikone des Italo-Pops kündigte an, dass er den ukrainischen Botschafter in Rom kontaktieren werde, um mit dem Kulturminister des Landes sprechen zu können. „Ich will begreifen, warum mein Name auf dieser Liste gelandet ist. Als ich davon erfahren habe, dachte ich an eine Personenverwechslung oder einen Scherz“, erklärte Carrisi.