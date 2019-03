4894 Paternioner wählen einen neuen Bürgermeister

In genau zwei Wochen wählt die Gemeinde Paternion einen neuen Bürgermeister. Insgesamt 4894 Wahlberechtigte sind am Sonntag, den 24. März, zu den Urnen gerufen. Vier Kandidaten gehen ins Rennen um den Chefsessel. In der Sonntagsausgabe der „Kärntner Krone“ werden die vier Bewerber und ihre Wahlprogramme vorgestellt.