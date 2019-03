Nacktvideo von eigener Tochter (14) weitergegeben!

„Wieso sind Sie nicht spätestens da zur Polizei gegangen?“, will Richterin Sabine Rossmann wissen. „Ich war ihm hörig und so verliebt. Mir tut das alles so leid“, meint die Angeklagte schluchzend. Das Urteil - fünf Monate bedingt, 2100 Euro Geldstrafe und Weisung für eine Psychotherapie - ist nicht rechtskräftig.