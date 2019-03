Asylwerber und Rumäne gingen auf Diebstouren

Einkaufstour ohne Geld

In St. Georgen im Attergau gingen drei Asylwerber (22 und 30 Jahre alt) aus Marokko und Algerien auf „Einkaufstour“ - ohne Geld. In einer Drogerie stahlen sie zwei Parfums, in einem Bekleidungsgeschäft ließen sie eine Jeans, ein T-Shirt und drei Paar Socken mitgehen. Und aus einem Einkaufsmarkt fand auch noch ein Lautsprecher den Weg hinaus ohne zu bezahlen. Die Polizei stoppte das Trio - Anzeigen.