Mittagskofel: Ein sportlicher Bergbauer

Langsam ist für Peter-Paul ein Fremdwort: Ausgerüstet mit ultraleichten Skitouren-Rennskiern und minimalistischem Gepäck, nimmt der 62-Jährige immer wieder an Wettkämpfen teil, um sich mit den Jungen zu messen. Unsere Tour auf den 2251 Meter hohen Mittagskofel startet in Obergail beim Mühlenstüberl, fast direkt vor Peter-Pauls Haustür. Verständlich, dass der Mittagskofel sein Hausberg ist. Schon nach wenigen Metern in Richtung Steinecken Alm wird mir klar: Peter-Paul will es heute wissen, dabei liegen 1100 Höhenmeter zwischen Obergail und Gipfel.