Bekannte überfallen und beraubt: Elf Jahre Haft

DNA-Spuren am Tatort sichergestellt

In der Schöffenverhandlung stritt der Beschuldigte die ihm vorgeworfenen Taten ab, obwohl DNA-Spuren von ihm unter anderem am Tatort und an den verwendeten Kabelbindern gefunden worden waren. Abweichende Angaben machten er und das Opfer hinsichtlich des persönlichen Verhältnisses, das sie zueinander hatten. Während der 50-Jährige angab, eine Beziehung mit der Pensionistin gehabt zu haben, bestritt die Hauptbelastungszeugin dies vehement und sprach von einer „glatten Lüge“.