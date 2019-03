Lkw in Haus gedonnert: Senioren verlieren Zuhause

Trümmer des Wohnzimmerschranks liegen kreuz und quer im Raum verstreut. Am Boden stapeln sich Bücher, kaputte Gläser und Geschirr, die von einer dicken Staubschicht überzogen sind. Verputz- und Mauerteile zieren die Couch-Garnitur. Nur zwei Meter von Jakob und Marianne V. entfernt, war – wie berichtet – am Montag der Lkw nach einer Zugkollision durch die Wand gebrochen. Am Tisch stehen noch die Kaffeetassen der Senioren (83, 79).