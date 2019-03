Missbrauchsverdacht gegen Arzt: Schon 20 Opfer!

„Fragen Sie nach. Dieser Fall ist weit größer als bisher bekannt geworden ist. Die gesamte Hautevolee einer Bezirksstadt ist betroffen. Alle sind mit ihren Kindern zu diesem Arzt gegangen. Der Schaden, den er in den jungen Seelen angerichtet hat, ist unermesslich. Es gab sogar einen Fall, wo der Vater im Wartezimmer saß, während sein Sohn in der Ordination missbraucht wurde“, erzählte ein anonymer Anrufer bei der „Krone“-Redaktion. Er bezog sich auf jenen Facharzt aus dem Salzkammergut, der seit Ende Jänner in Wels wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen in Wels in U-Haft sitzt.