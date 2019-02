Missbrauchs-Vorwurf: Arzt in Untersuchungshaft!

Massive sexuelle Missbrauchsvorwürfe gibt es gegen einen Facharzt aus dem Salzkammergut: Der Mediziner soll sich bei Behandlungsterminen in seiner Ordination an unmündigen Patienten vergangen haben. Seit Ende Jänner sitzt der beschuldigte Arzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen sind aber noch im Gange.