Junger Lenker (22) bei Frontalkollision getötet

Er liebte sein Motorrad, verbrachte die Zeit gerne in den Bergen - in der Nacht auf Mittwoch wurde Christoph H. (22) aus Schörfling in Oberösterreich plötzlich aus dem Leben gerissen. Er krachte in Aurach am Hongar mit seinem Pkw frontal in das Auto eines Lenzingers (25) - trotz sogenannter Crash-Rettung verstarb er noch an der Unfallstelle.