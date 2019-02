Feuerwehrpärchen im „Sondereinsatz“

Da hatten die Bewohner eines Hauses in Landskron gerade noch Glück im Unglück, als am Sonntagnachmittag zwei Mitglieder der Hauptfeuerwache Villach mit Kind und Hund an ihrem Haus vorbei kamen. Mitten im gemütlichen Sonntagsspaziergang entdeckten die beiden eine schwarze Rauchwolke.