Alle gegen einen in St. Martin

„In 30 Jahren Gemeindearbeit habe ich gesehen, dass in der Kommunalpolitik die Parteiideologie null Thema ist“, so Willi Leitinger, jetzt das Gesicht für vier Parteien. Bei der letzten Wahl 2014 trat er noch gegen seinen Cousin und baldigen Ex-Ortschef in den Polit-Ring. Jetzt heißt der VP-Gegner Michael Lackner. Nervös macht ihn die neue Verteilung nicht: „Es ist ein Sprung hin zur Persönlichkeits-Wahl.“ Die schwarze Liste biete viel Erneuerung an. Bis Platz 15 sind neun Kandidaten neu. Auf Platz drei und damit einer sicheren Position steht mit Bauamtsleiterin Martina Hammerschmid eine Frau.