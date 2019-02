Schlepperbande mit Handy aus NÖ überführt

Ein in Niederösterreich sichergestelltes Handy hat zu einem Schlag gegen eine Schlepperbande in Großbritannien geführt. Nach der Auslieferung eines zuvor in Korneuburg inhaftierten 51-jährigen Iraners am Dienstag wurden kurz darauf sechs weitere Mitglieder der Gruppierung festgenommen sowie mehr als drei Millionen Pfund - rund 3,5 Millionen Euro - entdeckt.