„Kinder sind heute braver im Bus als früher“

„Bedauerliche Einzelfälle“

Der Fachgruppenobmann erkundigte sich am Dienstag aber auch selbst bei Buslenkern, die regelmäßig Kinder transportieren, wie häufig es dabei zu Problemen komme. Das Feedback: Es gebe kaum Schwierigkeiten, sofern man Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe begegne. Weiermair: „Es gibt bedauerliche Einzelfälle wie in Kronstorf, aber grundsätzlich sind die Kinder sogar braver als früher.“ Statt wie in früheren Zeitherumzubalgen, würden junge Fahrgäste heute meist mit ihrem Handy spielen.