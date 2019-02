Holländer (21) schlug und trat drei Dänen

Einmal mehr eskalierte die Situation in einem Après Ski-Lokal - und zwar dieses Mal am Sonntag im Tiroler Ischgl! Niederländer und Dänen gerieten sich verbal in die Haare, vor dem Lokal rastete ein 21-jähriger Holländer vollkommen aus. Er schlug drei Dänen zusammen und attackierte sie mit Fußtritten, als sie am Boden lagen. Dank der Auswertung der Überwachungskameras konnte der 21-Jährige überführt werden.