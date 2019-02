PKW ging auf Pyhnrpass völlig in Flammen auf

In Flammen stand Montagfrüh der Pkw einer jungen Lenkerin aus Spital am Pyhrn - Grund dafür war vermutlich ein elektrischer Defekt. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und versuchte vergeblich, mit zufällig vorbeigekommenen Bergrettern den Brand zu löschen. Beim Eintreffen der FF Spital am Pyhrn stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Lenkerin kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.