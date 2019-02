Brutaler Axt-Mord erschüttert Bulgarien

Auf dieser Ortschaft scheint ein Fluch zu lasten: Die grausame Tötung einer Familie in Nowi Iskar erschüttert Bulgarien. Ein Mann erschlug laut Polizei mit einer Axt seine Eltern, seine Großmutter und seinen Bruder. In der Gemeinde am Rande der Haupstadt Sofia war es erst im Jänner 2018 zu einem sechsfachen Mord an einer Familie gekommen.