Typisch Tirol: Berge, Menschen und Kreativität

Typisch Tirol. Was ist das eigentlich? Die Berge, die Natur, der Dialekt etwa – aber auch Ali, der Gastarbeiter, der in den 70ern ins Alpenland kam, um Kindern und Enkeln ein besseres Leben zu ermöglichen. Heute sagt er: „Tirol, das ist meine Heimat.“ Während er spricht, ist eine Kamera auf ihn gerichtet, denn Ali wurde zum Hauptdarsteller im Kurzfilm seines Enkels. Und der holte sich nicht nur abertausende Klicks auf Facebook ab, sondern auch den 1. Platz in der Erwachsenenkategorie beim „TakeOne“-Filmfestival in Innsbruck.